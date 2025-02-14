Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) tarafından İş Dünyası ve Hukuk Buluşmaları Semineri düzenlendi.

ÇTB ve ÇTSO iş birliğinde düzenlenen İş Dünyası ve Hukuk Buluşmaları Semineri’nde TOBB Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nin Hizmetleri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve iş kazaları ile meslek hastalıkları konularına yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Seminerde, tahkim ve arabuluculuk süreçlerinin işleyişi, avantajları ve uygulama alanları hakkında detaylı bilgiler aktaran Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sercan Yaşar, bu yöntemlerin iş dünyasında yaşanan uyuşmazlıkların hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesinde önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca, tahkim ve arabuluculuğun iş dünyasında sağladığı hukuki güvenlik ve maliyet tasarrufu konuları hakkında da üyeler ve iş insanları bilgilendirildi.

ÇTB Hukuk Danışmanı Avukat Berivan Yaralı seminerde gerçekleştirdiği konuşmasında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve iş kazaları konusunda iş yerlerinde yürürlüğe giren iş sağlığı hizmetlerini ve kanunun gerektirdiklerini aktarırken, Stajyer Avukat Esma Sırtıkara, iş kazaları ve meslek hastalıkları konularında katılımcıları bilgilendirdi.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda düzenlenen ve iş dünyasının yoğun katılımı ile gerçekleştirilen seminer sonunda tahkim ile arabuluculuğun yaygınlaştırılması hususlarında görüş alışverişinde bulunuldu.