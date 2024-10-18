Bir aracı kurumun yetkililerini misafir eden Çarşamba Ticaret Borsası’nda (ÇTB) kahverengi kokarca zararlısı konuşuldu.

Bir özel aracı kurumun genel müdürü Ali Cem Suca tarafından, “Samsun Tarım Fuarı 2024” kapsamında “Lisanslı Depoculuk, Ürün İhtisas Borsacılığı ve Aracılı Sistem” başlıklı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, oda-borsa başkanları ve genel sekreterlerin katıldığı toplantı sonrasında Ali Cem Suca ve firma yetkilileri, Çarşamba Ticaret Borsası’nı(ÇTB) ziyaret etti.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz’ı temsilen Meclis Başkanı Hacı Toraman, Başkan Yardımcısı Murat Yaralı, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Üyeleri Mehmet Çalışkan, Hüseyin Işık ve Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin’in hazır bulunduğu ziyarette gündem ‘kahverengi kokarca’ oldu. Karadeniz Bölgesi’ni etkisi altına alan kahverengi kokarca zararlısının ilerleyen yıllarda yol açabileceği sorunlar ve tarım ürünlerine verebileceği zararlar masaya yatırıldı.