Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hacı Toraman, “Polis teşkilatımız ve güvenlik güçlerimiz sahada gece gündüz çalışmaktalar. Polis teşkilatımızın ve güvenlik güçlerimizin bu çalışmaları takdire şayandır” dedi.

Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında, Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hacı Toraman, Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin ve Genel Sekreter Sercan Yaşar, Çarşamba Emniyet Müdürü Barik Çiçek’i ve Trafik Denetleme Büro Amiri Samet Aydın’ı makamında ziyaret etti.

Meclis Başkanı Toraman, “Memleketimizin dört bir yanında büyük bir özveri ile çalışan, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek ve suç işlenmesini önlemek gibi görevlerini başarıyla yerine getiren polisimiz, görevini her zaman fedakârca yapmakta, gerektiğinde canını hiçe saymaktadır. Polis teşkilatımız ve güvenlik güçlerimiz sahada gece gündüz çalışmaktalar. Polis teşkilatımızın ve güvenlik güçlerimizin bu çalışmaları takdire şayandır” diye konuştu.

Polis teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle, Türkiye’de huzur ve güven ortamının sağlanmasında emeği geçen tüm emniyet mensuplarımızı minnet ve içtenlikle kutladığını ifade eden Toraman, “Görevleri esnasında şehit olan polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anarken; emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarına milletimizin güvenliği ve huzuru için yürütecekleri çalışmalarında diliyor, şerefli Türk Polis Teşkilatımızın 178’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz” şeklinde konuştu.

İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek ve Trafik Denetleme Büro Amiri Samet Aydın, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Çarşamba Ticaret Borsası heyetine teşekkürlerini iletti. Ziyaretlerde ayrıca Çarşamba’da yaklaşan fındık sezonu ve fındık üreticisi ile tüccarın ürünlerinin güvenliğine değinilirken Çarşamba’nın trafik yoğunluğu konuları ile ilgili de istişarelerde bulunuldu.