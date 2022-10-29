Çarşamba Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Cihan Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Meclis Başkanı Hacı Toraman ve yeni ÇTB meclisine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Çarşamba Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Cihan Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Meclis Başkanı Hacı Toraman ve yeni ÇTB meclisine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Cihan Kaya, Başkan Yardımcısı Ziya Köse, yönetim kurulu üyeleri Fatih Bulut, Serdar Tekcan, Mustafa Çubukçu, Denetim Kurulu Üyeleri Samet Aydemir ve Özgür Çağlar, ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman’ı makamında ziyaret ederek borsa organ seçimleri sonucunda seçilen yeni meclise hayırlı olsun dileklerini iletti. Tebrik ziyaretinde ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz’ı temsilen ÇTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren, meclis üyesi Nurettin Öztekin ve genel sekreter Sercan Yaşar hazır bulundu.

Çarşamba Bakkallar Odasını ağırlayan Toraman, ziyarette Çarşamba esnafının daha fazla desteklenmesi gerektiğinin vurgusunu yaptı. Toraman, “Çarşambalı esnaflarımızın, bakkallarımızın daima yanında olduk, Çarşamba’nın ticari hayatına önem veriyoruz, büyük zincirler karşısında esnafımızın ezilmemesi için her zaman vurguladığımız gibi alışverişimizi yerel esnafımızdan yapıyor, esnafımıza ve ekonomimize sahip çıkıyoruz” dedi.

Meclis Başkanı Toraman, odanın yönetim ve denetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.