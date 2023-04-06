Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB), hizmet binası çatısına kurduğu güneş enerji santrali(GES) ile kendi elektriğini üretmeye başladı.

Çarşamba Ticaret Borsası, sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde hizmet binası çatısına güneş enerji santrali (GES) kurdu. ÇTB hayata geçirdiği GES ile hem kendi elektrik ihtiyacını karşılayacak hem de ihtiyaç fazlasını devlete satacak.

Çarşamba Ticaret Borsası’nın elektrik ihtiyacının tamamını karşılayacak fotovoltaik elektrik sistemi ile güneş enerjisi santralinde üretilen enerji dönüştürülecek ve elde edilen enerjinin dağıtımı yapılarak artı kazanç elde edilecek. “Çarşamba Ticaret Borsası Güneş Enerji Santrali-GES” isimli proje ile güneşten yılda yaklaşık 26,16 kWp elektrik enerjisi elde edilecek. Kurulan sistemde çatı üstüne montajlı olmak üzere 545 Wp gücünde 48 adet fotovoltaik paneller kullanıldı. Sistem sayesinde Çarşamba Ticaret Borsası’nın yıllık ortama 20 kWe enerji ihtiyacı karşılanacak.

“Yıllık iki kat daha fazla elektrik üretimi yapılacak”

GES hakkında bilgi veren Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, sürdürülebilirlik çalışmaları çerçevesinde yürütülen GES projesinin hayata geçirildiğini ifade etti. Yılmaz, “Borsa olarak bölgemizde ve ilçemizde ileriye dönük yaptığımız projelerimize ve yatırımlarımıza bir yenisini ekledik. Güneş enerji santrali ile ilçemizde enerji sarfiyatına dönük gelecek vaat eden bir çalışmayı ortaya koyduk. Yıllık elektrik ihtiyacımızın tamamını karşılayacak fotovoltaik elektrik sistemi ile santralde üretilen enerji dönüştürülecek ve elde edilen enerjinin dağıtımı yapılacak. Borsa olarak karbon salınımı azaltmaya yönelik yürüttüğümüz sürdürülebilirlik çalışması GES projesi ile güneşten üretilecek yenilebilir enerji sayesinde yıllık karbondioksit salınımı da büyük ölçüde azaltılmış olacak, borsamızın yıllık tüketiminin iki katı kadar üretim yapılarak, hem yıllık elektrik tüketimi ücretsiz hale gelecek hem de tüketilen miktar kadar elde edilen enerji devlete satılacak. Böylelikle güneş panelleri ile üretilen enerjinin satışı ile ülkemizde yaşanan enerji sorununa destek olmayı planlıyoruz. Yürüttüğümüz ileriye dönük enerji politikamız ve bu eksende hayata geçirdiğimiz örnek GES projemiz ülkemize, ilçemize ve borsamıza hayırlı olsun” dedi.

Yılmaz, Çarşamba Ticaret Borsası’nın, Çarşamba’da hayata geçen ilk GES projesi olma özelliğini taşıyan “Çarşamba Ticaret Borsası Güneş Enerji Santrali-GES” projesi ile Çarşambalı yatırımcılara, Çarşamba’da kurulan Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) ve kamu kurumlarına öncülük ederek sağlanacak olan enerji tasarrufu ile karlı yatırım avantajlarını Çarşamba ile buluşturduğunu ifade ederken, bu örnek proje gibi sürdürülebilir projelerin yaygınlaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.