Çukurova Sanat Girişimi/Çukurova Okulu 2022-2023 sezon etkinliklerinin açılışı yapıldı.

Çukurova Sanat Girişimi/Çukurova Okulu 2022-2023 sezon etkinliklerinin açılışı yapıldı.

Açılışın sunumunu Hülya Başak Ekmekçi yaptı. Ekmekçi, sunum konuşmasında pandemi, iklim değişikliği, savaş, ekonomik kriz gibi durumların ülkemizde ve dünyada yaşam koşullarını zorlaştırdığını belirtti. Ekmekçi, “Gerçek şu ki, dünya gün geçtikçe biraz daha karanlığa doğru ilerliyor. ’Gerçekler yüzünden ölmemek için sanata sahibiz’ diyen Nietzsche’ye, ’Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı’ diyen Albert Camus’a hak vermemek elimizde değil. Belki bir şiir, belki bir resim, belki de bir müzikle ya da gözlerinin içi gülen çocuklar çoğalınca; önce biz iyileşeceğiz sonra da dünya. O halde doğru yoldayız” dedi.

Çukurova Sanat Girişimi (ÇSG) Kurucusu, Gazeteci-Yazar Çetin Yiğenoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, dünyanın bilişim devrimi sürecine girdiğini ancak habercilik açısından her zamankinden daha karanlık bir dönemi yaşamaya başladığını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından; Ekin-sanat dünyasından sanatçılar ve sanatseverlerin katıldığı açılışa ÇDSO flüt sanatçısı Nevin Apaydın, müzik yapımcısı Tuna Vera ve sanat gönüllüsü Hatice Akçınar güzel melodilerle katkı sundu.