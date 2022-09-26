Mersin Mezitli İlçesi Kuyuluk Belediye Ortaokulu , Erasmus+ KA229 projesi kapsamında Romanya , Makedonya , Portekiz ve Litvanya'dan gelen proje paydaşı misafirlerini ağırladı.

Mersin Mezitli İlçesi Kuyuluk Belediye Ortaokulu , '' Creative Drama and Games '' Erasmus+ KA229 projesi etkinliği için Romanya , Makedonya , Portekiz ve Litvanya'dan gelen proje paydaşı misafirlerini ağırladı.

Farklı ülkelerden gelen misafirler beş gün süre ile kaldıkları Mersin’de; proje kapsamında drama oyunu yazıp sergilediler ve kendi okullarında hazırladıkları eğitsel oyunları paylaştılar. Bunun yanı sıra Mersin Bilim Köyü, Silifke ve Tarsus gezilerini gerçekleştirdiler.

Erasmus+ projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle farklı ülkelerden gelen misafirler hem şehrimizi ve kültürümüzü tanıdılar hem de eğitim alanındaki tecrübelerini paylaştılar.

Faaliyetlerin bitiminde öğretmen ve öğrenciler sertifikalarını aldılar.