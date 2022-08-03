Dünyanın en büyük organik fuarına Türk organik sektöründen rekor katılım sağlandı.İZMİR (İGFA) - Ekolojik üretici ve ürünlerin yaygınlaşmasını odağına alan dünyanın en büyük organik gıda ve doğal ürünler fuarı BioFach, 31’inci kez 26-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında Almanya’nın Nürnberg kentinde düzenlendi.

Biofach Organik Gıda Ürünleri Fuarı’nda Türkiye milli katılım organizasyonu 25’inci kez Türkiye’de organik sektöründe koordinatör birlik olan Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye’nin uzun yıllardır Biofach Organik Gıda Ürünleri Fuarı’nda yerini aldığı bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinaz, fuara Türkiye milli katılım dahilinde 17 firmanın yer aldığını, bireysel olarak toplam 22 firma ve Türkiye’den toplam 39 firma fuara katılım sağladığını söyledi. Dünya genelinde ise 94 ülkeden toplamda 2 bin 276 firma iştirak ettiğini kyadeden Eskinaz, "Organik gıdada ve tekstil sektöründe organik pamuk, organik kumaş, organik kıyafet üretiminde Ege Bölgesi öncü konumda. Firmalarımız ürünlerini Almanya ve dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçılara sunma fırsatı elde etti, iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Gelecek yıllarda potansiyelimizi daha fazla ortaya koyabilmek adına ihracatçı firma ve Türkiye standını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, etkinlikler sayesinde Türk organik sektörünün yıllık 500 milyon dolarlık ihracat hacmini uluslararası fuarlara katılarak 2023 yılında 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Fuarın 2021 yılında Covid-19 Pandemisi nedeniyle düzenlenemediğini, fuar tarihinde ilk kez Temmuz ayında düzenlendiği bilgisini paylaşan EİB Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Başkanı Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık ise, pazarın 2030 yılına kadar 564 milyar dolara ulaşması beklendiği, organik tarıma kuru üzüm ve kuru incir ihracatıyla başlayan birliğimiz ürün sayısını 250’ye çıkararak skalasını genişlettiklerini kaydetti.