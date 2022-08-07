Sağlık Bakanlığı'nın haftalık COVID-19 verilerine göre, 25 Temmuz-1 Ağustos'ta 406 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 337 kişi hayatını kaybetti.ANKARA (İGFA) - Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, 25 Temmuz-1 Ağustos'ta 406 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 337 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 387 bin 653 oldu.

Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 295 bin 817'ye yükselirken, 99 bin 678 kişi hayatını kaybetti.

Bu arada istatistiki verilere göre aşılama ise ülke genelinde 150 milyonu aştı.