Eskişehir’de aktarlık yapan bir esnaf, vatandaşların farkında olmadan Covid-19 atlatıyor olabileceğini belirterek, bu hastalıkla ilgili alınan tedbirlerin gevşetilmesine karşı tepkisini dile getirdi.

Türkiye’de Covid-19 salgınında kademeli normalleşme girilmesinin ardından artan aşılama çalışmalarıyla birlikte bazı tedbirler hafifletildi. Toplu taşıma araçları gibi kalabalık yerlerdeki denetimler hafifletilirken, maske zorunluluğu kaldırıldı. Son zamanlarda çoğu vatandaşın grip ve nezle gibi hastalıklardan dertli olduğunu gözlemleyen Eskişehirli aktar, vatandaşların farkında olmadan Covid-19 atlatıyor olabileceğini belirterek, tedbirlerin gevşetilmesine karşı tepkisini dile getirdi. Nezle ve Covid-19 için verdikleri ürünlerin aynı olduğunu kaydeden esnaf, maske zorunluluğunun geri getirilmesi gerektiğini düşünüyor.

“Gözlemlediğim kadarıyla insanlar artık Covid-19’u bir kenarı attılar”

Eskişehir’de aktarlık yapan Koray Özkılıç, vatandaşların talep ettikleri ürünlere bakarak Covid-19’a yakalanıp, yakalanmadıklarına dair bazı tahminler yapabildiklerini ifade etti. Vücut savunmasının arttırılmasına yönelik ürün tavsiyelerinde de bulunan Özkılıç, “Esnaf olarak sürekli toplum içerisindeyiz, gözlemlediğim kadarıyla insanlar artık Covid-19’u bir kenarı attılar. Aşılama yapıldığı için Covid-19’un eski hızı kalmadı, bu da virüsün öldürücü halden süründürücü hale geçmesine sebep oldu. Eskiden Covid-19 bulaştığı kişiyi öldürürken, şimdi ise istirahatle atlatılabilir duruma geldi. Bizim de bunun için vücudun savunmasını kuvvetli tutmamız ve bitkisel desteklerle hastalıkları engellememiz lazım. Tramvayda maskeleri bıraktık, keşke toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu geri getirilse. Maskeyle 1 taşta 5 kuş vurursunuz, hem Covid-19’u hem gribi hem de nezleyi engellersiniz. Aslında vatandaşlar farkında olmadan Covid-19 atlatıyor da olabilirler, ancak salgın hastalıklar gündemden düştüğü için eski hassasiyet gösterilmiyor. Nezleyle ve Covid-19’la ilgili hastalara verdiğimiz bitkisel ürünlerin hepsi birebir aynıdır. Dolayısıyla aktarlar olarak vatandaşların bu ürünleri kullanıp kullanmadığına bakarak bazı tahminlerde bulunabiliyoruz. Grip, nezle ve Covid olduğunu düşünenler kekik yağı, tarçın, zencefil, zerdeçal, havlıcan, kış ve bitki çayları, vücudun savunmasını yükseltmek için de ginseng kullansınlar” dedi.