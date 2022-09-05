Kazakistan’da yakalandığı Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle 3 ay yoğun bakımda tedavi gören ve enfeksiyon sonrası vücudunun sol tarafı felç olan Aidyn Akilzhanov, Eskişehir Fizyomer Terapia Tıp Merkezinde gördüğü fizik tedavi ve rehabilitasyonun ardından felcin etkilerini yenmeye başladı.

Kazakistan’da yakalandığı Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle 3 ay yoğun bakımda tedavi gören ve enfeksiyon sonrası vücudunun sol tarafı felç olan Aidyn Akilzhanov, Eskişehir Fizyomer Terapia Tıp Merkezinde gördüğü fizik tedavi ve rehabilitasyonun ardından felcin etkilerini yenmeye başladı.

Kazakistan’da yaşayan 45 yaşındaki Aidyn Akilzhanov geçen yıl mart ayında koronavirüse yakalandı. Tedavisi boyunca 3 ay yoğun bakımda kalan Akilzhanov, enfeksiyonu atlatmasının ardından felç geçirdi. Felcin etkisiyle vücudunun sol tarafını kullanamayan Akilzhanov, fizik tedavi ve rehabilitasyon görmek için araştırmalara başladı. Eskişehir Fizyomer Terapia ile iletişime geçen Akilzhanov bu yıl temmuz ayında kente gelerek fizik tedavi ve rehabilitasyona başladı. Burada 3 haftada felcin etkilerini yenmeye başlayan Akilzhanov, yürüme dengesini geri kazanmayı ve sol elini yeniden kullanabilmeyi başardı.

“Yakınlarım, ailem ve doktorlar sayesinde eski halime döndüm”

Geçirdiği felcin ardından iyileşmesinde yakınlarının ve doktorların önemli emekleri olduğunu dile getiren Aidyn Akilzhanov, “Şu anda Fizyomer’de tedavi görüyorum. tedaviden memnunum ve güzel sonuçlar alıyorum. Hasta olduktan sonra psikolojik olarak iyi bir durumda değildim. Yakınlarım, ailem ve doktorlar sayesinde eski halime döndüm. Hatta eski işime devam ediyorum. Fizyomer’i internetten bulduk. Burada bizi güzel bir şekilde karşıladılar. Her gün bizi takip ediyorlar. Haftalık muayenelerimiz var. Bunun dışında nöroloji gibi çeşitli muayeneler de var. Gayet memnunuz” şeklinde konuştu.

“Yürüme dengesini düzeltti, sol elini aktif kullanabilmeye başladı”

Hastanın hızlı bir gelişim gösterdiğini ve bir ayın sonunda hastayı memleketine iyi bir şekilde göndereceklerini kaydeden Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir, “Geçen sene mart ayında Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş ve 3 ay yoğun bakımda kalmış. Covid’e yakalandıktan 15-20 gün sonra da sol hemipleji gelişmiş. Yani sol kol ve bacağında felç durumu olmuş. Yoğun bakım tedavisinde çok dikkatli bir bakımla hayatı kurtulmuş. Covid ve felçten sonra kaybedilebilecek bir hastaymış. Felç ile ilgili Kazakistan’da kısa süreli bir tedavi görmüş fakat yeterli sonuç alınamamış. Internet üzerinden bizi araştırıyorlar ve bizi buluyorlar. Yaklaşık 3 hafta önce geldi hastamız ve kısmetse haftaya şifa ile kendisini memleketine göndereceğiz. İlk geldiğinde yürümesi çok zordu; ayağını sürüyerek yürüyordu, dizini kilitleyemiyordu ve bu nedenle dengesi de bozuluyordu. Sol elini ağzına götüremiyordu, parmaklarını kapatıp açmakta çok güçlük çekiyordu. Biz günde 3 saatlik fizik tedavi programı uyguladık. Tedavi sonrasında; yürüme cihazlarıyla yürütme, yatak egzersizleri ve havuz tedavisiyle; yoğun bir tedaviyle hasta ayak bileğini kaldırabilmeye, itebilmeye başladı. Dolayısıyla yürüme dengesini düzeltti. Sol elini aktif kullanabilmeye başladı. Bizim için çok sevindirici bir durum bu” dedi.