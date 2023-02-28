Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre Sivas’ta 2021 yılında 3 bin 87’Sİ erkek, 2 bin 503’ü de kadın olmak üzere 5 bin 590 kişi hayatını kaybetti. Sivas’ta 2021 yılında hayatını kaybeden 5 bin 590 kişiden 2 bin 47’sinin ölüm sebebi dolaşım sistemi hastalıkları oldu. Sivaslıların hayatını kaybetmesine neden olan en önemli ikinci neden ise iyi huylu ve kötü huylu tümörler oldu. Kentte 2021’de tümör nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 739 olarak açıklandı. 683 kişi solunum sistemi hastalıkları nedeniyle, 146 kişi sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları nedeniyle, 237 kişi endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar nedeniyle, 163 kişi harici yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler gerekçesiyle, 809 kişi Covid-19 dolayısıyla, 535 kişi de diğer hastalıklara bağlı olarak öldü. 231 kişinin ölüm nedeninin ise bilinmediği açıklandı.

Sivas’ta 2021’de 5 bin 590 kişiden 65’i 0-1 yaş arasında, 7’si 1-4 yaş arasında, 8’i 5-9 yaş arasında, 12’si 10-14 yaş arasında, 17’si 15-19 yaş arasında, 25’i 20-24 yaş arasında, 21’i 25-29 yaş arasında, 26’sı 30-34 yaş arasında, 37’si 35-39 yaş arasında, 61’i 40-44 yaş arasında, 117’si 45-49 yaş arasında, 148’i 50-54 yaş arasında, 259’u 55-59 yaş arasında, 385’i 60-64 yaş arasında, 528’i 65-69 yaş arasında, 727’si 70-74 yaş arasında, 3 bin 147’si de 75 yaş veya üzerinde vefat etti.