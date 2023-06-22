Yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik üretmeye başlayan Coşkunöz Metal Form, Bursa Nilüfer’deki fabrikasının çatısına kurduğu GES ile yılda toplam 4 bin 536 ton karbon emisyonunun doğaya salınmasını engelleyecek.

Sürdürülebilirlik stratejik planı çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karbon ayak izini azaltmak için çabalarını sürdüren otomobil gövde parçası üreticisi Coşkunöz Metal Form (CMF), Bursa Nilüfer’de bulunan fabrikasının çatısına yıllık 7,15 milyon kilovatsaat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurdu. Toplam 40 bin metrekarelik çatı alanında gerçekleştirdiği GES yatırımı ile elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ını temiz enerjiden karşılayacak olan şirket, böylece yılda toplam 4 bin 536 ton karbon emisyonunun doğaya salınmasını engellemeyi hedefliyor. Bu rakamın tam 170 bin ağacın sağlayacağı katkıya eşdeğer olduğu belirtiliyor.

Sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Coşkunöz Metal Form Genel Müdürü Barış Murat Karaadak, “CMF olarak bir yandan üretimimize tüm hızıyla devam ederken bir yandan da çevreye daha duyarlı olmak ve karbon ayak izimizi azaltmak için yoğun çaba harcıyoruz. Yıllık üretim kapasitesi 7,15 milyon kilovatsaat olan yeni güneş enerji santralimiz sayesinde artık tükettiğimiz elektriğin yüzde 40’ını temiz enerjiden alıyoruz. Bu sayede bundan böyle her yıl 4 bin 500 tondan fazla karbon emisyonunun doğaya salınmasını engelleyecek olmak bizi heyecanlandırıyor. Daha yaşanabilir ve temiz bir dünya ve çevre için sürdürülebilirlik alanında yürüttüğümüz çalışmaları önümüzdeki yıllarda da kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.