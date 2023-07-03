Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından Coşkunöz Holding’de CFO görevini mali işler alanında uzun yıllara dayanan deneyimiyle Hüseyin Burak Dağlı üstlendi.

Otomotiv başta olmak üzere 1950 yılından bu yana savunma, havacılık, bilişim, lojistik gibi alanlarda faaliyet gösteren Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşlarından Coşkunöz Holding, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Hüseyin Burak Dağlı Coşkunöz Holding CFO’su olarak göreve başladı. Dağlı, finans sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimi ile Coşkunöz Holding’in tüm mali işler, hukuk ve dış ticaret fonksiyonlarından sorumlu olacak.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Hüseyin Burak Dağlı, mezuniyetinin ardından iş hayatına denetim sektöründe başladı. 5 yılı KPMG Türkiye’de olmak üzere müfettiş olarak geçirdiği 6 yılın ardından, reel sektörde çeşitli firmalarda mali kontrolör, mali işler müdürü, bölge finans direktörü, CFO, mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı gibi çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. 2013 - 2018 yılları arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde Johnson Controls firmasının Orta Doğu Merkezinde Finansal Dönüşüm ve Denetim, Körfez Ülkeleri Bölgesi Finans ve Gelişen Piyasalar ve Dağıtım Kanalları Bölgesi Finans Direktörlükleri görevlerini üstlendikten sonra 2018 yılı başında Türkiye’ye döndü. Nisan 2021’e kadar Şişecam Düzcam (Trakya Cam) CFO’luğu ve Şişecam’ın çeşitli iştiraklerinin yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Dağlı, ardından Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.’de Mali İşler, Hukuk ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı - CFO olarak görev yaptı.