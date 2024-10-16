Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın, mesleki ve teknik eğitimin ülke genelinde gelişmesine ve nitelikli istihdama katkı sağlamak hedefiyle hayata geçirdiği CEVHER Hibe Programı’nda yeni dönem başvuruları açıldı. Program çerçevesinde geçtiğimiz dönem lise ve üniversite seviyesinde 7 mesleki eğitim projesiyle toplam 2 bin 806 doğrudan faydalanıcıya ulaşıldı.

36 yıldır nitelikli mesleki eğitimin gelişmesi ve genç istihdamının artırılması hedefiyle projeler yürüten ve binlerce gencin hayatına dokunan Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), ülkenin dört bir yanına ulaşabilmek için hayata geçirdiği CEVHER Hibe Programı ile 2023 yılında toplamda 7 farklı şehirde 7 mesleki projeye önemli mali kaynak sağladı. CEVHER Hibe Programı ile bugünün ve yarının ihtiyaçları doğrultusunda ülke çapında eğitim projelerine mali destek sağlayan CEV, geçtiğimiz programda 22 farklı eğitmen eğitimi ile toplam 995 saat eğitim gerçekleştirilmesini, 5 yeni müfredat oluşturulmasını, 7 adet atölyenin kurulmasını veya altyapısının geliştirilmesini sağlayarak, toplamda 2 bin 806 doğrudan faydalanıcıya ulaştı. Bu yeni dönemde de kamuya bağlı yükseköğretim kurumları tarafından yapılacak başvurular değerlendirilerek, başarılı bulunan ve hibe almaya hak kazanan projelere destek verilecek. Bu program ile birlikte CEV, Türkiye’de hibe yöntemi ile toplumsal gelişime katkı sağlayan sayılı sivil toplum örgütlerinden biri olarak sivil topluma önemli bir örnek oluşturmayı hedefliyor.

Yeni dönem proje başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurumları, ’Dijital Dönüşüm’ veya ’Yeşil Dönüşüm’ temalı projeleriyle Türkiye’nin gelişim ve dönüşüm hikayesine ortak olmaya davet ediliyor. Başarılı bulunan projelere, projede yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için hibe usulü ile proje başına 3 milyon TL’ye kadar hibe desteği sağlanacak. Projeleri yürütmek için rehberlik de sağlanacak programda, projeler başından sonuna kadar takip edilerek sonuçları değerlendirilecek.

CEVHER Hibe Programı’nın 15 Ekim 2024’te başlayan başvuruları, 2 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. Proje başvuruları www.coskunozegitimvakfi.org adresinden çevrim içi olarak yapılabilecek.

"36 yılda 36 bin bireye ulaştık"

Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın 36 yılda eğitim programları ve istihdam projeleriyle 36 bini aşkın bireye ulaştığını belirten CEV Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, “Ülkemizin dört bir yanındaki cevherlere odaklanmak hedefiyle yürüttüğümüz CEVHER Hibe Programı ile lise ve üniversite seviyesinde 7 kentimizde 7 mesleki eğitim projesine destek verdik. Cevherlerimizin parlamasına katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu projede, ülkemizdeki iyi fikirlerin uygulanarak eğitime sağlayacakları katkıyı görmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

CEVHER Hibe Programı ile geçtiğimiz dönemde sürdürülebilir teknolojilerden tarihi izleri günümüze taşıyacak projelere kadar, yeni nesle ilham verecek birçok mesleki eğitim projesinin desteklendiğini söyleyen CEV Genel Müdürü Bige Tınmazsoy ise, “Bereketli topraklarımızda yetişen gençlerimizin yenilikçi teknolojilere ve nitelikli eğitim imkanına ulaşabilmesi için uyguladığımız hibe programımızda yeni dönem başvurularını bekliyoruz. ’Her Cevher, Geleceğe Eser’ sloganıyla ülkemizin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.