Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), Avrupa Birliği projesi ’ADDress For Future’ ile geleceğin teknolojilerinden katmanlı üretime yönelik Avrupa çapında bir eğitim ve iş birliği platformu oluşturacak. Projeyle Türkiye’de de sanayide katmanlı üretim teknolojilerinin benimsenmesinin hızlandırılması ve bu alandaki nitelikli iş gücünün artırılması hedefleniyor.

Meslekî ve teknik eğitim alanında global ölçekte öncü kuruluş olmayı misyon edinen Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), Avrupa Birliği (AB) iş birliğiyle gerçekleştireceği ADDress For Future Projesini, Bursa’da düzenlediği basın toplantıyla tanıttı. Proje, AB “Erasmus + KA220 (Yetişkin Eğitiminde İş Birliği Ortaklıkları)” programı çerçevesinde alınan fonla gerçekleştirilecek. Coşkunöz Holding ve Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, CEV’in 34 yılı aşkın zamandır nitelikli eğitim ve istihdama yönelik yürüttüğü faaliyetlere bir yenisini daha eklediğini ifade etti. Aktaş, “Sanayi üretiminde geleceğin en önemli teknolojilerinden olan ve 3 boyutlu yazıcılarla üretim yapılan katmanlı üretimi hem Türkiye’de hızlandırmak hem de Avrupa çapında ortak bir eğitim ve iş birliği platformu oluşturmak üzere ‘ADDress For Future’ projesini hayata geçirdik. Katmanlı üretim teknolojisi; otomotivden medikale, makine üretiminden savunma ve havacılığa kadar pek çok sektörde kullanılıyor. Sanayimizin dijital dönüşümüyle birlikte üç boyutlu yazıcı kullanabilen, katmanlı üretim mantığıyla düşünebilen nitelikli iş gücüne ihtiyaç her geçen gün daha fazla artıyor. Bu hedefle 2021 yılında Katmanlı Üretim Eğitim ve Deneyim Merkezimizi (KÜME) açarak geleceğin mesleklerine yatırım yapmaya başladık. Şimdi de ‘ADDress For Future’ projesi ile katmanlı üretim teknolojilerinin benimsenmesini hızlandırmak istiyoruz” diye konuştu.

Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy ise, "Bizim Avrupa Birliği’ndeki uzman arkadaşlara da teşekkür ediyorum. İnşallah bu proje hem Bursa’ya hem de Türkiye’ye katkı sağlayacaktır. Gençlerimiz bizim yeni teknolojiler konusunda çok azimliler. Dünya ile yarışacak düzeydeler. Ben bu projenin faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

CEV Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu da proje detaylarıyla ilgili bilgi vererek, "Geleceğin üretiminin Bursa’da şekillendirilmesi bizler için çok önemli. Daha önce açtığımız merkezimizle yurt dışında çok pahalı olan bu eğitimi yerelleştirerek, ülkemize hediye ettik. ‘ADDress For Future’ ise AB ile bu alanda ortak müfredat ve politikalar oluşturulmasına imkan sağlayacak bir platform olacak. Vakıf olarak hedefimiz, finansal zorluk yaşayan bireylere, mesleklerinde bir adım öne çıkabilmeleri ve iş bulabilmeleri için ücretsiz fayda sağlamak" diye konuştu.

‘ADDress For Future’ Projesi ile 3 boyutlu baskı alanında eğitimler verilecek ve ‘katmanlı üretim’ alanında Avrupa çapında bir eğitim bölgesi oluşturulacak. 30 ay sürecek projede ortak müfredatla fırsatı olmayanlar da katmanlı üretim eğitimlerine dahil edilerek nitelikli eğitim almaları sağlanacak. Ayrıca imalat sanayinin katmanlı üretim teknolojisine yönelik farkındalığı ve uygulama seviyesinin artırılması da projenin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

CEV’in koordinatör olduğu projenin ortakları arasında Türkiye’den ve Avrupa’dan pek çok önemli kuruluş yer alıyor. Bunlar ise şu şekilde sıralanıyor:

"Bursa Valiliği, Gazi Üniversitesi, infoTRON Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Üretim ve Ticaret A.Ş., Madrid Politeknik Üniversitesi (İspanya), Bolonya Üniversitesi (İtalya), İspanyol Kaynak ve Birleştirme Teknolojileri Derneği (CESOL), Avrupa Toz Metalurjisi Derneği (EPMA) (Belçika) ve LOT-CONSULT EOOD (Bulgaristan - sağlık ve iş güvenliği hizmetleri)."