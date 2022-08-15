Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Coşkunöz Eğitim Vakfı ile bilimsel araştırma, eğitim-öğretim ve uygulama alanlarında işbirliği protokolü imzaladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Coşkunöz Eğitim Vakfı ile bilimsel araştırma, eğitim-öğretim ve uygulama alanlarında işbirliği protokolü imzaladı.

Akademik başarının geliştirilmesi ve bilimsel işbirliğinin yaygınlaştırılması hedefiyle iş dünyası temsilcileriyle ortak çalışmalar içerisinde yer alan BUÜ Yönetimi, son olarak Coşkunöz Eğitim Vakfı ile işbirliği protokolü imzaladı.

Sözleşme metnine Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Vakıf CEO’su Ahmet Erdem Acay imza attı. İşbirliğinin ve öğrencilere verilen desteğin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından olan Coşkunöz Holding tarafından kurulan Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın bu alanda önemli bir örnek olduğunu aktardı. Staj ve mesleki eğitim konusunda uzun yıllardır Vakıf’tan güçlü bir destek aldıklarının altını çizen Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Üniversitemizin en kıymetli destekçilerinden olan Coşkunöz Eğitim Vakfı ile bir kez daha işbirliği protokolü imzalıyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Karşılıklı çalışma kültürümüz her geçen yıl biraz daha pekişiyor. Öğrencilerimiz üniversiteden akademik bilgi alırken, Vakıf tarafından da pratik ve mesleki deneyim ile donatılıyor. Kazanan yine öğrencimiz oluyor. Bizleri bugüne kadar yalnız bırakmayan ve her koşulda yanımızda olmaya devam eden Coşkunöz Vakfı’nın kurucusu merhum Kemal Coşkunöz Hocamız başta olmak üzere tüm yöneticilerine minnettarız. Daha da artarak devam edeceğine inandığımız işbirliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın kuruluş amacının mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi olduğuna işaret eden Vakıf CEO’su Ahmet Erdem Acay da Bursa Uludağ Üniversitesi’ne uzun yıllardır destek olduklarını ve bu desteklerin artarak devam edeceğini söyledi. Öğrenci stajlarının eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirilmesi hususu başta olmak üzere mesleki ve teknik tecrübenin kazandırılması noktasında da ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerinin altını çizen Acay; “Bursa Uludağ Üniversitesi, bizim en kıymetli proje ortaklarımız arasında yer alıyor. Bugüne kadar çok sayıda işbirliğine imza attık. Son derece kıymetli projeleri hayata geçirdik. Binlerce öğrencimiz için farklı çalışmalar yürüttük. Bugün de yine aynı çalışmaların geliştirilmesi ve çok daha geniş projeleri uygulamaya sokmak için ortak işbirliği protokolüne imza atıyoruz. Bizlere destek veren Üniversite yöneticilerine ve tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyoruz. İşbirliğimizin hayırlı olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

İmza töreninde Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatih Karpat, Coşkunöz Eğitim Vakfı Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu, Teknoloji Transfer Ofisi yöneticileri ve akademisyenler de hazır bulundu.