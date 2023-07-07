Düzce’de gerçekleştirilen 7. Düzce Otları Bereket Festivali’nde ünlü sanatçı Coşkun Sabah sevenleriyle buluştu.

Fantezi ve taverna müziğinin usta sanatçısı Coşkun Sabah, Düzce’de gerçekleştirilen 7. Düzce Otları Bereket Festivali’nde sevenleriyle buluştu. Konuralp kent meydanında gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sevilen şarkılarına eşlik eden vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşatan Sabah, Düzce’ye ikinci kez geldiğini belirterek, kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Konser, izleyicilerden tam not aldı.