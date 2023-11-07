Coşkun Karademir, Buray ve Ceylan Ertem’i Dost Meclisi” başlıklı Türk halk müziği konseriyle İş Sanat sahnesinde ağırlayacak.

Halk müziğinin usta sanatçılarından Coşkun Karademir, Buray ve Ceylan Ertem’i “Dost Meclisi” başlıklı Türk halk müziği konseriyle 15 Kasım’da İş Sanat sahnesinde ağırlıyor. Müzikal birliktelikleri uzun yıllara dayanan Karademir ve Ertem’in sahnedeki performansına Buray’ın da katılımıyla oluşan “Dost Meclisi” türkü severlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Konserde Neden Çattın Kaşlarını, Ne Ağlarsın, Dostum Dostum gibi sevilen türküler konukların özgün yorumlarıyla yeniden seslendirilecek.