Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan kan bağışı çağrısı üzerine Çorum’da vatandaşlar, soluğu kan bağışı merkezlerinde aldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan kan bağışı çağrısı üzerine Çorum’da vatandaşlar, soluğu kan bağışı merkezlerinde aldı.

Depremin ardından Türk Kızılayının kan bağışı çağrısına kayıtsız kalmayan Çorumlular, sabahın erken saatlerinden itibaren Kızılay’ın kan alma merkezlerine akın etti. Çorum Belediyesi kampanyaya destek verirken, belediye hizmet binasında kurulan mobil araçta personel de kan verdi. Kent merkezindeki kan alma biriminde bağışta bulunmak isteyen onlarca vatandaş sıraya girdi.

Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Senem Çavuş, yaşanan depremden dolayı geçmiş dileklerinde bulunarak, "Çok üzüntülüyüz. Dileğimiz kayıplarımızın çok fazla olmaması. Birkaç gün öce kan bağışı çağrısı yapmıştık. Kan stoklarımızın kritik seviyenin altında olduğunu belirtmiştik. Böyle bir duruma hazırlıklı değildik. Vatandaşlarımızın yoğun talebi oldu, ekip sayımızı artırdık. Vatandaşlarımızdan kan bağışı bekliyorum, yaralılarımıza şifa olsun diye. Yarın da Saat Kulesi’nde mobil aracımızı konuşlandıracağız. Şu ana kadar 96 ünite kan aldık fakat yüzlerce insan sırada bekliyor" dedi.