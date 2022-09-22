Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen İs. Uzm. Onb. Muhammed Karaçam, memleketi Çorum’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen İs. Uzm. Onb. Muhammed Karaçam, memleketi Çorum’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonunda terör örgütü PKK üyeleri tarafından yapılan roketli saldırıda şehit düşen İs. Uzm. Onb. Muhammed Karaçam’ın cenazesi düzenlenen törenin ardından önce Merzifon’a sonra kara yoluyla memleketi Çorum’a getirildi. Evinin önünden helallik alınmasının ardından Şehit Karaçam’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, dualar eşliğinde törenin yapılacağı Akşemseddin Camiine getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesinde şehidin ailesi taziyeleri kabul etti. Şehidin babası Bedri ve anne Meryem Karaçam Şehit Karaçam’ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Müftü Muharrem Biçer’in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Çorum Şehitliği’nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Milli Merzifon 5. Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Mete Kuş, Kırıkkale Mühimmat Depo Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, askeri yetkililer, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.