Kayseri Talas Gençlik Merkezi’nden gelen öğrenciler, Çorumlu Obası’nda kamp yaptı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kamp ateşi başında gençlerle muhabbet etti.

Kayseri Talas Gençlik Merkezi’nden gelen öğrenciler, Çorumlu Obası’nda kamp yaptı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kamp ateşi başında gençlerle muhabbet etti.

Çorum Belediyesi’nin gençlere yönelik hayata geçirdiği önemli projeler arasında yer alan Çorumlu obası, günümüz ile tarihi bağların kurulması noktasında hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye’de örnek gösterilen özel bir programla eğitim veren Kayseri Talas Gençlik Merkezi, Başkan Aşgın’ın Kayseri ziyaretinde yapmış olduğu davet üzerine öğrencilerini Çorumlu Obası Gençlik Merkezi’nde kampa getirdi. Ateş başında sohbetle başlayan program obada düzenlenen çeşitli kültürel etkinliklerle devam etti.

Kayseri Talas Gençlik Merkezinin çok özel bir yer olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Kayseri’de bizzat giderek ziyaret etme fırsatı bulduk. Çok nitelikli bir bina içerisinde kendine özel eğitim programı ve özel seçilmiş öğrencilerle Türk-İslam misyonuna hizmet veriyor. Orada yatılı olarak öğrenim gören yavrularımızı Çorum’da misafir etmek istedik. Bu ülkeyi 2053, 2071 hedeflerine taşıyacak bu güzel gençleri Çorum’umuzda, gençliğin merkezi olan Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezimizde ağırlamak bizleri mutlu etti” dedi.

’Çorumlu Obası kültürel değerlerle köprü kuruyor’

Çorum gezisi yapan Talas Gençlik Merkezi öğrencileri ardından Çorumlu Obası Gençlik Merkezinde Belediye Başkanı Aşgın ile bir araya geldi. Kamp ateşi başında yapılan sohbette Çorum’u çok beğendiklerini ifade eden gençler, Çorumlu Obasının kültürel değerleri günümüze taşıyan bir köprü niteliğinde bulduklarını belirttiler. Gençler Çorum’da karşılaştıkları sıcak ve samimi misafirperverlik için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ettiler.