Ankara’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden hakim Yasin Arslan, memleketi Çorum’un Alaca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hakim Yasin Arslan için Sebilullah Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Arslan’ın ailesi ve yakınları, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemur, Belediye Başkanı Halil ibrahim Şaltu, HSK üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Arslan’ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından yeni mezarlıkta toprağa verildi.