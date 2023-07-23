Çorum’un Sungurlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Çorum’a uyuşturucu taşıdığı tespit edilen araç bir dinlenme tesisinde durdurulmuş, ekiplerin yaptığı incelemede 206 adet sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı olan cam pipo ele geçirilmişti. Araç içerisinde bulunan 4 kişi ise ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.

Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklandı.