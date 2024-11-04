Çorum’da 1 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı doğal gaz patlamasında binanın çatısının bile delinmesi dehşeti gözler önüne serdi. Delinen çatı dron ile havadan görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde kent merkezinde Osmancık Caddesi’ndeki Hilal Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3’üncü katında bulunan evde doğal gaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Çorumgaz firmasının sorumlu doğalgaz şirketi olduğu Çorum’da yaşanan patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 33 kişi yaralanırken 15 binada hasar oluştu. Çorum Belediyesi ekipleri patlamanın yaşandığı alanda çalışmalarını sürdürürken bir yandan da hasar tespit çalışması başlatıldı.

Yapılacak hasar tespit çalışmaları neticesinde patlamanın olduğu binanın yıkılması değerlendirilirken, çekilen dron görüntülerinde binanın çatısının bile delindiği ortaya çıktı. Binanın içerisindeki merdivenlerin ise tamamen yıkıldığı görüldü.