Çorum’da hafta sonu bir iş yerinin kurşunlanması ve pazarcı esnafının silahla vurulması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz cumartesi günü, ilk olarak Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi’nde tekel bayiine gelen O.K., iş yerine ateş açmış, açılan ateş sonucu R.A. yaralanmıştı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Akşam saatlerinde ise Bahçelievler Mahallesi’nde kurulan cumartesi pazarına gelen O.K., daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen G.A.’yı silahla vurarak ağır yaralamıştı.

Her iki olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri kısa sürede saldırıyı gerçekleştiren O.K. ve A.Ç.yi 2 adet tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi.