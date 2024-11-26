Çorum’un güzelliklerini sonbaharın büyüsüyle birleştiren “Sonbahar’da Çorum” Reels Yarışmasında dereceye giren isimler belli oldu.

Çorum Belediyesi Basın Birimi tarafından gerçekleştirilen “Sonbahar’da Çorum” başlıklı“Reels video yarışmasına 65 kişi toplam 93 video ile katıldı. Değerlendirmeleye alan videolar, seçici kurulda yer alan Haluk Söylemez, Umut Karakurt, Yasin Berker, Kemal Ceylan ve Ahmet Temelci tarafından değerlendirildi.

Kurul üyeleri, videoların görsel kalitesi, video süresi, özgünlük, çekim teknikleri, görüntü-müzik uyumu, Çorum’un tanıtılması gibi kriterlere göre puanlama yaptı. Seçici kurul videoları değerlendirmekte zor anlar yaşarken dereceye giren isimler saatler süren değerlendirmelerin ardından belirlendi. Yapılan puanlama sonucunda birincilik ödülünü “Sonbaharda Çorum” isimli videosuyla 47 puan alan Mustafa Özkes kazandı. İkincilik ödülü “Sonbaharda Çorum” isimli videosuyla 44 puan alan Hayriye Gizem Manici’nin odu. Üçüncülüğü ise “Çorum Havası” isimli videosuyla 39 puan alan Tunahan Coşkun kazandı. Mansiyon ödülünü ise “Çorum’da Sonbahar” isimli videosuyla 38 puan alan Yılmaz Erbaş aldı.

Yarışmada dereceye giren isimlere ödülleri önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle verilecek.