Çorum’da yaşanan doğalngaz patlaması sebebiyle evde mahsur kalan kedi, sahibi ve itfaiye ekipleri tarafından 1 gün sonra dışarı çıkartıldı. Kedisine kavuşan kadın büyük sevinç yaşadı.

Çorum’da dün meydana gelen doğal gaz patlaması sebebiyle olayın yaşandığı Hilal Apartmanı’nın çevresinde bulunan binalar da zarar gördü. Toplam 15 binada yaşayan vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edildi. Alınan güvenlik önlemi sebebiyle vatandaşların evlerine dönmelerine izin vermiyor. Dün yaşanan patlama sebebiyle, Hilal Apartmanı’nın yanında bulunan binada yaşayan Selma Yiğit, kedisini alamadan dışarı çıktı. 1 gün evde mahsur kalan “Mia” isimli kedi, binaya giren Selma Yiğit ve itfaiye ekipleri tarafından alınarak dışarı çıkartıldı. Bir vatandaşın da evinde mahsur kalan kuşu ekipler tarafından alındı.

Binaya giremediği içine evindeki kedisini alamadığını söyleyen Selma Yiğit, “Ev kullanılmayacak haldeydi. Her taraf yıkılmıştı. Çalışan arkadaşlar da ayrılacaktılar. Sonra ekiplerle aldık. Biz yan binada yaşıyoruz” dedi.