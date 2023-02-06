Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde olan 7.6 büyüklüğündeki deprem, Çorum merkez ve tüm ilçelerinde hissedildi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde olan 7.6 büyüklüğündeki deprem, Çorum merkez ve tüm ilçelerinde hissedildi.

Saat 13.24’de yaşanan depremin ardından kent merkezi ve ilçelerde bulunan vatandaşlar panik halinde kendilerini sokağa attı. Öte yandan, deprem anı bir iş yeri kamerasına böyle yansıdı. Görüntülerde, deprem anında iş yerinde bulunan avizelerin sallandığı, müşterilerin de hızlıca kendilerini dışarı attığı görüldü.