Çorum Belediyesi, şehrin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren çay ocaklarını denetledi.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentin işlek yerleri başta olmak üzere çeşitli mahallelerde faaliyet gösteren kahvehaneleri kontrol etti. Ekipler, vatandaşların iftar sonrası daha nezih ortamlarda hizmet alabilmesi amacıyla, ruhsatsız, fiyat tarifesi bulundurmayan ve ruhsata aykırı olarak oyunlar oynatan işyerlerine yönelik çay ocaklarını denetledi.

Kentte faaliyet gösteren çay ocağı işletmelerine yönelik denetim ve kontroller gerçekleştirildiği belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, denetimlerin belirli aralıklarla devam ettiğini, halk sağlığını ilgilendiren konularda asla taviz verilmeyeceğini söyledi.