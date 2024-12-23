Çorum’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 75 litre satışa hazır sahte alkol ile bin litre el yapımı fermante alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarda tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda bin litre el yapımı fermante alkol, 75 litre satışa hazır distile alkollü içki ve bakır damıtma düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.