Çorum’da 920 litre el yapımı fermente alkollü içki ile 70 litre satışa hazır alkollü içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkollü içki imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 920 litre el yapımı fermente alkollü içki, 70 litre satışa hazır distile alkollü içki, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 alkol yapımında kullanılan bakır kazan ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.