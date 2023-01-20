Çorum Belediyesi, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” sloganıyla çocuklara karne hediyesi olarak yarıyıl tatilinde ücretsiz yüzme kursları düzenliyor.

Çorum Belediyesi, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” sloganıyla çocuklara karne hediyesi olarak yarıyıl tatilinde ücretsiz yüzme kursları düzenliyor.

Çorum Belediyesi’nin Ulukavak ve Gülabibey Mahallesi’nde yapımını tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzları, yarıyıl tatiliyle birlikte hizmete sunulacak. Kayıtlar, 21 Ocak’tan itibaren Çorum Belediyesi resmi web sitesi corum.bel.tr adresinden alınmaya başlayacak.

’Kurslar ücretsiz olacak’

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 7-14 yaş arası çocuklar için düzenlenecek yüzme kurslarına kayıt başvurularının 21 Ocak Cumartesi gününden itibaren alınmaya başlanacağını bildirdi. Öğrencilere müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla veren Belediye Başkanı Aşgın, karne hediyesi olarak yarıyıl tatilinde yüzme kurslarının ücretsiz olacağını duyurdu.

’Yüzme havuzlarını yarıyıl tatiliyle birlikte hizmete girecek’

Çocukların tatilde geçirecekleri zamanı olumlu aktivitelere yönlendirmek, onların ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla böyle bir kurs açtıklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Yapımını tamamladığımız yarı olimpik yüzme havuzlarını yarıyıl tatiliyle birlikte hizmete sunacağız. Çocuklarımızın hijyen şartlarına uygun, uzman eğitmenler eşliğinde yüzmeyi öğrenecekler. Yüzme kurslarımız, çocuklarımıza karne hediyemizdir. Yarıyıl tatilini aktif, enerjik ve mutlu geçirmek isteyen çocuklarımızın sportif faaliyetlerle meşgul olmalarını ve yüzmeyi öğrenmelerini amaçladık. Bütün çocuklarımızı yüzme kurslarımıza bekliyoruz.” dedi.

’Başkan amcalarından karne hediyesi’

Kursların 10 günlük seanslar halinde ve her gün düzenli şekilde olacağını kaydeden Başkan Aşgın, açılış nedeniyle kursların ücretsiz olacağını da duyurdu. Başkan Aşgın “Biz ilk etapta 7-14 yaş grubundaki çocuklarımız müracaatlarını alacağız. 20 kişilik gruplara 10 günlük seanslar düzenleyeceğiz. Hedefimiz en az 300 öğrencimize temel yüzme seviyesini öğretebilmek. Açılış nedeniyle ve çocuklarımıza karne hediyesi olarak kurslarımız ücretsiz olacak. Öğrencilerimize Halil İbrahim amcalarından karne hediyesi olacak.” şeklinde konuştu.