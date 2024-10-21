Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın projeleri arasında yer alan Masa Tenisi Eğitim Merkezi 29 Ekim’de düzenlenecek törenle hizmete başlayacak.

Çorum Belediyesi, ’Spor Şehri Çorum’ sloganıyla çalışmalarını sürdürürken kente yeni bir tesis daha kazandırıldı. 2 bin 500 metrekare arsa üzerine inşa edilen ve 710 metrekare kapalı alana sahip olan Masa Tenisi Eğitim Merkezi, Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim’de açılacak.

Ulukavak Mahallesi Tekceviz 27. Sokak’ta inşa edilen Masa Tenisi Eğitim Merkezi’nde çevre düzenlemelerinin de tamamlanarak açılışa hazır hale getirildiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’u spor şehri yapmak adına yeni bir tesisi daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şehrin spor altyapısını güçlendirmek adına önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Aşgın, "Bu zamana kadar nizami futbol sahaları, semt sahaları, yüzme havuzları, spor salonları gibi birçok farklı alanda sporun altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları hayata geçirdik. Belediye olarak, Süper Lig’de kadın ve erkek masa tenisinde takımımız var. Bu branşta sporcularımız büyük başarılara imza atıyor ve milli takımda ülkemizi temsil ediyorlar. Bu anlamda, Masa Tenisi Eğitim Merkezi bizim için önemli bir projeydi. 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tesisimizi tamamlamayı başardık ve bizim için çok önemli bir tarih olan, Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim’de hizmete açacağız. Çoruma ve sporcularımıza hayırlı uğurlu olsun. Ben inanıyorum ki burada yapılacak çalışmalarla milli takımımıza sporcular göndermeye ve başarılar kazanmaya devam edeceğiz” ifaderini kullandı.