Çorum’da kahvehanede tüfekle ateş ederek 1 kişiyi öldüren, 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Olay, 6 Mart Çarşamba günü, Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi Damat Şükrü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehaneye gelen H.C.S., husumetlisi Barış Can Özel’e tüfekle ateş açtı. Şahsın silahından çıkan kurşunlar kahvehanede bulunan Barış Can Özel, S.K. (56), İ.Y., O.Z. (23) ve Ş.M.S.’ye (58) isabet etti. Vurulan 5 kişi yaralanırken, H.C.S. olay yerinden, bindiği araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan S.K., Barış Can Özel ve İ.Y. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, O.Z. ve Ş.M.S. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Barış Can Özel kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan olayın ardından kaçan H.C.S.’nin yakalanması için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yürütülen çalışma neticesinde H.C.S., 24 saat geçmeden yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahıs işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye getirilen şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında araçtan indirilerek adliyeye alındı. Hakim karşısına çıkan şüpheli tutuklandı.