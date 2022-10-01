Çorum Belediyesi, toplu ulaşımda kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Toplu ulaşımı tamamen kendi bünyesine alan Belediye, şoförlere yönelik de düzenli olarak eğitim seminerleri düzenliyor.

Çorum Belediyesi, toplu ulaşımda kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Toplu ulaşımı tamamen kendi bünyesine alan Belediye, şoförlere yönelik de düzenli olarak eğitim seminerleri düzenliyor.

Turgut Özal İş Merkezi belediye konferans salonunda gerçekleşen seminerde B sınıfı İş Güvenliği ve Uzmanı Özlem Ekmekci Terzi, iş kazası sayılan haller, karşılaşılan riskler ve önlemler, yorgun ve uykusuz araç kullanmama, ilk yardımın önemi, yaralanmalı kazalarda yapılması gerekenler, güvenli sürüş kuralları, yangın söndürme teknikleri, yangın işaret ve acil çıkış ilk yardım levhaları konuları hakkında bilgiler verdi.

Ulaşım hizmetleri personeline yönelik eğitim programlarının bundan sonra da devam edeceğini hatırlatan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Bu eğitimlerimizin amacı toplu ulaşımdan faydalanan hemşehrilerimizin memnuniyetlerini artırmaktır. Burada sizin ikili ilişkileriniz çok önemli. Amacınız sadece seferleri tamamlamak olmasın. Vatandaşları rahat bir şekilde memnun ederek yerlerine ulaştırmak olsun. Trafik kurallarına uyalım. Duraklara araç parkı dışında mutlaka yakın duralım. Her hangi bir olumsuzluk durumunda münakaşaya girmeden kibar ve nazik bir şekilde durumu aktaralım. Kılık kıyafet ve tıraş konularına hassasiyet gösterelim” şeklinde konuştu.