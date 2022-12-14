Toplu Konut İdaresi TOKİ Başkanlığınca Çorum’da yapılacak olan 2 bin 160 konut için hak sahibi belirleme kurası heyecanı yaşandı. Çekilişe yaklaşık 23 bin 946 kişi başvurdu.

Toplu Konut İdaresi TOKİ Başkanlığınca Çorum’da yapılacak olan 2 bin 160 konut için hak sahibi belirleme kurası heyecanı yaşandı. Çekilişe yaklaşık 23 bin 946 kişi başvurdu.

Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılan kura çekimine katılan vatandaşlar kendisinin veya yakınlarının isimlerinin açıklanmasını bekledi.

Kura çekimi öncesi bir açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi, Türkiye’deki konut ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla oluşturulan Acil Eylem Planı ile 2003 yılından itibaren kentsel dönüşüm ve toplu konut uygulamalarına hız verildiğini söyledi.

TOKi tarafından bugüne kadar Çorum’da 7 bin 858 adet konut projesi başlatıldığını açıklayan Vali Çiftçi, “Bunlardan 6 bin 97 adeti tamamlanmış, bin 761 adedinin de yapımı devam etmektedir.

Toplu Konut İdaresi tarafından başlatılan 81 ilde 250 bin konut kampanyası çerçevesinde Çorum’da yapılması planlanan konut sayısı 2 bin 160 tanedir. Bu sayı yapılan ilk planlamalarda bin 800 iken milletvekillerimizin girişimiyle Kargı ilçesindeki konut sayısı 120’den 194’e, Sungurlu’daki konut sayısı 253’den 359’a yükseltilmiş projede olmayan Bayat ve Mecitözü ilçeleri de projeye dahil edilmiştir. Mecitözü ilçemize 80, Bayat ilçemizi de 100 konut inşaa edilmesi kararlaştırılmıştır. Böylece ilimiz genelinde yapılması planlanan konut adedi 2 bin 160 olmuştur” dedi.

Yapılacak konutların 382 tanesi il merkezine, 359 adedi Sungurlu’ya, 210 tanesi Osmancık’a, 204 tanesi İskilip’e, 200 tanesi Alaca’ya, 194 tanesi Kargı’ya, 151 adeti Uğurludağ’a, 100 adeti Bayat’a, 80 tanesi Mecitözü’ne, 80 adeti Ortaköy’e, 78 adeti Laçin’e, 72 adeti Dodurga’ya, 50 tanesi Aşdağul Beldesi’ne yapılmasının planlandığını anlatan Vali Çiftçi, Ortaköy ve Laçin ilçelerimizden herhangi bir başvuru olmadığını, bin 952 adet konut için toplam 23 bin 946 kişi başvurduğunu sözlerine ekledi.