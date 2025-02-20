Çorum Belediyesi tarafından, son 5 yılda tehlike arz eden 375 binanın yıkımı gerçekleştirdi.

Can ve mal kaybına sebebiyet verebilecek göçme ve yangın tehlikesi olan ciddi tehlike arz eden yapılarla ilgili yapılan çalışma kapsamında Çorum Belediyesi tarafından 5 yıllık dönemde 375 binanın yıkımı gerçekleştirdi.

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Mahallelerimizde metruk yapılarla ilgili talepler bizlere ulaştığında önce yasal işlemleri takip ediyoruz. Çalışmalar tamamlandığında önce mülk sahibi olan vatandaşa kendisinin yıkımı yapması yönünde ilgili yazımızı gönderiyoruz. Eğer mülk sahibi tarafından yıkım gerçekleşmezse belediye olarak biz yıkımlarımızı yapıyoruz" denildi.