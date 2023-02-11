Çorum’da bir işyerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Çorum’da bir işyerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bababey Caddesi’nde bir işletmede Yusuf K. ile Soner B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesinin ardından Soner B. yanında bulundurduğu silah ile Yusuf K.’yı ardından işletme sahibi olan Kemal V.’yi silahla yaralayarak olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Öte yandan yaralı Yusuf K. kendi imkanları ile hastaneye geçerek tedavi altına alınırken, Kemal V. ise 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahla yaralama olayını gerçekleştiren ve olay yerinden kaçarak uzaklaşan Soner B. polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.