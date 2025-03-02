Çorum’da Ramazan ayının manevi atmosferi, eski geleneklerin yer aldığı etkinliklerle yaşatılıyor.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle Ramazan ayının ilk gününde büyük coşku yaşandı. günü Ramazan ayının ilk gününde, öğle namazının ardından çocuklar Sertaç Abi ile buluştu. Bedesten yanında kurulan Çorum Park’taki etkinlik alanında, çocuklar eğlenirken palyaçolar eşliğinde yüz boyama etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik süresince çocuklara Osmanlı macunu ve pamuk şeker ikram edilirken, hafta sonları düzenlenecek programların ilkinde çocuklar aileleriyle birlikte yarışmalara katılarak keyifli vakit geçirdi. Geleneksel Ramazan eğlenceleri kapsamında sahne alan Hacivat ile Karagöz gösterisi ile birlikte meddah gösterisi de büyük ilgi gördü. Bu etkinliklere, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katılarak çocukların yoğun ilgisini yerinde izledi. Başkan Aşgın, "Ramazan’da da çocuklarımız mutlu olsun istiyoruz. Onlar için birçok etkinlik gerçekleştireceğiz" dedi.

Her yıl olduğu bu yıl da düzenlenen iftar yemeği birlik ve beraberliğin simgesi olarak vatandaşları bir araya getirdi. Ramazan ayının ilk iftarı, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile başladı.

"Ramazan ayı boyunca iftar soframız tüm halkımıza hizmet verecek"

İftar yemeği öncesinde kısa bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Candan, iftar sofrasının Ramazan ayı boyunca tüm Çorum halkına hizmet vereceğini belirterek, "Şükürler olsun ki bu yılda Ramazan’a kavuştuk ve ilk orucumuzu tuttuk. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın sizlere selamlarını iletmek istiyorum. İlk iftar soframıza katkılarından dolayı firmamıza teşekkür ediyorum. Ramazan ayı boyunca iftar soframız tüm halkımıza hizmet verecek" dedi.