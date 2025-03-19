Çorum Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve maneviyatını şehre taşımak için düzenlediği etkinliklerle vatandaşları buluşturuyor.

Ramazan ayının son haftalarına yaklaşırken Çorum Belediyesi hız kesmeden programlara devam ediyor. Geleneksel hale gelen "Ramazan Akşamları" programı, bu sene de dolu dolu içeriğiyle, 21 Mart Cuma akşamı saat 21.00’de Çorumpark’da Sanatçı Aykut Kuşkaya kendisine has üslubuyla güzel bir konser verecek. 22 Mart Cumartesi akşamı ise Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ve Doç. Dr. Mustafa Demirci’nin seslendireceği ilahi ve tasavvuf eserleriyle halkın karşısına çıkacak.

Etkinliklerle ilgili konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Ramazan, birlik ve beraberlik ayıdır. Bu özel ayın ruhunu hemşerilerimize yaşatmak için ’Ramazan Akşamları’nı düzenliyoruz. Tüm Çözümleri, bu manevi atmosferi paylaşmaya davet ediyorum" dedi.