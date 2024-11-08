Çorum’da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda haklarında arama kararı bulunan 9 kişi yakalanırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-8 Kasım tarihleri arasında yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalarda 5 bin 363 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalarda haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 9 şahıs yakalanırken, 4 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 2 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 10 adet silah, 124 adet fişek, 6 adet şarjör, 4 adet sentetik ecza ve 5,14 gram uyuşturucu madde içerikli tütün ele geçirildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan denetimlerde 98 umuma açık mekan, 25 kahvehane/kıraathane, 22 kafe, 27 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edilirken, trafik ekipleri tarafından kontrol edilen 2 bin 450 araçtan 11 araca 18 bin 135 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: iha