Çorum’da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada haklarında arama kararı bulunan 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Eylül - 4 Ekim tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, 2 bin 638 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Yapılan uygulamalar sırasında haklarında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 7 şahıs yakalanırken, 7 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 3 kuru sıkı tabanca, 6 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 21 adet silah, 84 adet fişek, 10 adet şarjör, 37 adet sentetik ecza,

19.38 gram sentetik kannobionoid maddesi, 20 adet extacy ile 1 adet metal jop ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan denetimlerde 42 umuma açık mekan, 23 kahvehane/kıraathane, 18 kafe, 21 çay ocağı, 9 oyun salonu ve 11 otopark kontrol edilirken, trafik ekipleri tarafından kontrol edilen bin 478 araçtan 18 araca 232 bin 458 TL idari para cezası uygulandı. Teknik noksanları bulunan 3 araç ise trafikten men edildi.