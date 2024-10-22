Çorum’da park halindeki bir kamyonetin motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar 4. Cadde üzerinde park halinde olan, Mehmet Güler’e ait 19 TU 474 plakalı kamyonetin motor kısmında meydana gelen arızadan dolayı yangın çıktı. Araçtan dumanlar yükseldiğini vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile alevler büyümeden kontrol altına alındı. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.