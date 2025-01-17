Çorum’da 70 bin 984 öğrenci, karne heyecanı yaşarken, 9 bin 351 okul öncesi ve 6 bin 201 ilkokul öğrencisi de gelişim raporu alarak yarıyıl tatiline girdi.

Çorum’da 2024-2025 Eğitim Öğretim yılında resmi ve özel tüm kademelerdeki 493 okulda 86 bin 536 öğrencim ve 7 bin 471 öğretmen yarıyıl tatiline girdi. Okul öncesindeki 9 bin 351 öğrenci ve1. sınıfta öğrenim gören 6 bin 201 öğrenciye karne yerine gelişim raporu verildi. Diğer kademelerdeki toplam 70 bin 984 öğrenci ise yarıyıl karnesini alarak büyük heyecan yaşadı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Milli Eğitim Müdür V. Fatih Toplan’ın katılımıyla Sayın Ali ÇALGAN, Atatürk İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım töreni düzenlendi. Törende öğrencilerin karne sevincine ortak olan Vali Çalgan, tüm öğrencilere, velilerine ve öğretmenlere ‘iyi tatiller2 dileklerinde bulundu.