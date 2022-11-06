Çorum Belediyesi ev sahipliğinde enduro tutkunu motosikletçileri buluşturan festival nefesleri kesti.

Çorum Belediyesi ev sahipliğinde enduro tutkunu motosikletçileri buluşturan festival nefesleri kesti.

Farklı şehirlerden 100’ü aşkın motokros tutkununu bir araya getiren organizasyon için özel olarak hazırlanan parkurda, motosiklet tutkunlarının yaptığı gösteriler nefesleri kesti.

Zamana karşı nefes kesen performanslar sergileyen sporcuların şov tadındaki gösterileri izleyenlerin heyecan ve adrenalini üst düzeye çıkardı. Bu yıl ilk kez düzenlenen etkinliğe vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. 18 ilden 76 sporcunun katıldığı yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Çağlar tarafından verildi.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Enduro Festivalinin bu yıl ilk kez düzenlediklerinin açıklayarak, “Gelecek yıl Çorum’u motorsporları yarış takvimine aldırmayı planlıyoruz. Motor tutkunlarının yarışabileceği bir pist oluşturulması çalışmalara başlayacağız. Şehrimiz sporcu dostu bir şehir. Çorum Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcuların yanındayız” dedi.