Çorum’da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti.

Kaza, Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boran Deller (22) idaresindeki plakasız motosiklet ile İ.Y. idaresindeki 19 TS 681 plakalı kamyonet Emek Caddesi üzerinde çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Deller, ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.