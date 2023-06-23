Çorum Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, mezarlıkların bakım ve temizliklerini yoğunlaştırdı. Mezarlıkları bayram ziyaretine hazırlayan Çorum Belediyesi ekipleri genel temizlik, ot biçme bakım ve onarım çalışmalarıyla birlikte yabani otları ilaçlama çalışmalarını da sürdürüyor.

Çorum Belediyesi, mezarlık ziyaretlerinin yoğun olduğu bayram öncesinde çalışmalarını hızlandırdı. Ulu Mezarlık, Çiftlik Mezarlığı, Hıdırlık Mezarlığı ve Bayat Mezarlığında bakım ve temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, mezarlıkları bayrama hazırlıyor. Çorum Belediyesi’nin çalışmalarıyla birlikte, bayram öncesi mezarlıklar daha güzel ve düzenli bir görünüme kavuşuyor.

Vatandaşların gönül rahatlığıyla mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, "Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretleri yoğunlaşacağı için ekiplerimiz mezarlıklarımızda yapılması gereken çalışmaları büyük bir titizlikle yapıyor. Çorum Belediyesi olarak mezarlık ziyaretlerinin daha nezih bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli tüm önlemleri alıyoruz" diye konuştu.