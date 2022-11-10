İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü işbirliğinde öğrenci yurtlarında “Çök Kapan, Tutun ve Tahliye" tatbikatı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü işbirliğinde öğrenci yurtlarında “Çök Kapan, Tutun ve Tahliye" tatbikatı gerçekleştirildi.

2022 yılının "Afet Tatbikat Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından 81 ilde eş zamanlı olarak KYK Yurtlarında "Deprem Anı, Çök Kapan, Tutun ve Tahliye" tatbikatı düzenlendi. Sungurlu’da KYK Kız ve erkek Yurdu’nda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği depremin ardından öğrencilerin ve idari personelin tahliyesi yapıldı.

İl genelindeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci yurtlarında görevli yönetici, personel ve öğrencilerin afet ve acil durum olaylarındaki doğru davranış şekilleri hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla ‘Deprem Anı-Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye Tatbikatı’ gerçekleştirildi.

Eşzamanlı olarak gerçekleştirilen tatbikat çerçevesinde, öğrenci ve personellerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat yapılan çök, kapan, tutun şeklindeki uygulama anons, siren sesleri ve öğrencilerin yurt önündeki toplanma alanlarında toplanmaları ile sona erdi.