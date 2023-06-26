Çorum Belediyesi’nin vekaleten kurban kesimi hizmetinde başvurular alınmaya devam ediyor.

Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirilen çevrimiçi kurban bağışı uygulamasıyla Belediyeye vekalet veren vatandaşların kurbanları, uzman ekipler tarafından kesilerek, şehirdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum Belediyesi’nde “Online Kurban Bağışı” uygulamasının devam ettiğini duyurarak, “Kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşlar online olarak küçükbaş kurban alabilecek ya da büyükbaş kurban hissesine girebilecekler” dedi.

Küçükbaş kurban bedelinin 5 bin 500 TL, büyükbaş hisse bedelinin ise 7 bin 500 TL olarak belirlediklerini hatırlatan Lemzi Çöplü, “Hemşerilerimizin vekaleten kesilmesini istediğiniz kurban bağışını, adına kesim yapılmasını istediği kişinin bilgileriyle birlikte sisteme kaydını yaptırması gerekiyor” diye konuştu.

Vatandaşların online olarak Çorum Belediyesi’nin resmi internet adresi üzerinden kurban bağışlarını yapabileceklerini bildiren Çöplü, bağışlanan kurbanların bayramın üçüncü günü Çorum Belediyesi Halk Et kombinasında kesileceğini kaydederek, “Kesilen kurbanlıklar paylara ayrılarak Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla şehirdeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, taze et olarak ulaştırılacaktır” şeklinde konuştu.